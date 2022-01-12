رابطة المصارف تقيم ندوة لمناقشة مبادرة البنك المركزي للإقراض

2022/01/12 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نظمت رابطة المصارف العراقي، اليوم الأربعاء، ندوة لمناقشة مبادرة البنك المركزي للإقراض.

وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم)، ان رابطة لمصارف العراقي نظمت اليوم دوة لمناقشة مبادرة البنك المركزي للإقراض.

واضاف ان الندوة اقيمت برعاية البنك المركزي العراقي، وبحضور وكالة بغداد اليوم .

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