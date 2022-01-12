2022/01/12 | 14:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة محافظة بغداد تستثني مديريات التربية والصحة من قرار تقليص الدوام الى 50% أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد تستثني مديريات التربية والصحة من قرار تقليص الدوام الى 50%) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد تستثني مديريات التربية والصحة من قرار تقليص الدوام الى 50%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).