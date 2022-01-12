العرب والتركمان يرفضون ادخال كركوك كملف للمساومات السياسية

2022/01/12 | 14:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو مجلس محافظة كركوك السابق محمد خضر, الأربعاء , رفض العرب والتركمان إدخال محافظة كركوك كملف للمساومات السياسية , مبينا ان محافظة كركوك عراقية وتتبع للحكومة الاتحادية ومنصب المحافظ يجب ان يكون لشخصية تتعامل مع مكونات كركوك بتساوي دون تفضيل مكون على آخر.وقال خضر في تصريح لـ / المعلومة […]

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