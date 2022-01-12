افتتاح سيطرة الموظفين في الفلوجة 24 ساعة أمام العجلات

2022/01/12 | 14:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاربعاء، باعادة افتتاح سيطرة الموظفين في الفلوجة امام حركة العجلات لمدة 24 ساعة بعد سنوات على اغلاقها.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية وبالتنسيق مع حكومة الانبار المحلية وجهت بفتح سيطرة الموظفين مدخل الفلوجة الشرقي على مدار 24 ساعة في خطوة هي الاولى من نوعها […]

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