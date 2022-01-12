تحذير تركماني من المساومة على كركوك: ابعدوها عن الصفقات

2022/01/12 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..دعا السياسي التركماني فوزي اكرم, الأربعاء , القوى السياسية الى ابعاد كركوك عن الصفقات السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة كون المحافظة لاتختلف عن المحافظات العراقية , محذرا من عودة الفوضى وحالة اللاستقرار من جديد.وقال اكرم في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” زج محافظة كركوك في مفاوضات تشكيل الحكومة […]

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