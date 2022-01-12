حـــول المســــألة النّقــابيّــة (مقرّر المؤتمر الخامس للأمميّة الشيوعيّة الثالثة) - ابراهيم العثماني

2022/01/12 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_العثماني [انعقد المؤتمر الخامس للأممية الشيوعيّة بين17 جوان و24 جويلية سنة 1924 بموسكو.



وهو أوّل مؤتمر ينعقد بعد رحيل لينين الّذي كان حضوره مخيّما على أجواء المؤتمر بسبب هذا الغياب المفاجئ.



وقد تطرّقت أشغاله إلى جملة من القضايا منها الوضع الاقتصادي العالمي، والقضايا القومية في أوروبا الوسطى والبلقان، ومسائل أخرى تخصّ التكتيك الشيوعي والقوانين الأساسية للأممية الشيوعية...



وكانت المسألة النقابية حاضرة في هذا ......





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