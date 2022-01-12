رئاسة البرلمان: لن نسمح بتعطيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب

2022/01/12 | 14:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم عباس الزاملي، على ان هيأة الرئاسة لن تسمح بتعطيل الدور الرقابي والتشريعي للدورةالنيابية الحالية، وانها ستولي اهتماما كبيرا لاقرار القوانين المعطلة التي تهم المواطنين وتسهم في بناء البلد ومحاربة الفساد ، فضلا عنوضعها آليات فاعلة للحد من مسألة تغيب النواب التي تكررت خلال الدورات السابقة.

وقال الزاملي خلال حضوره الندوة التعريفية لاعضاء مجلس النواب الجدد للدورة النيابية الخامسة التي انعقدت برعاية الأمانة العامة لمجلسالنواب ونظمها معهد البحث والتطوير النيابي ، ان “اعضاء المجلس يجب ان يكونوا مؤتمنين امام الله العلي القدير وثقة الشعب بهم لتحقيقالإصلاح المنشود على المستويين النيابي والحكومي”.

وشدد عضو هيأة الرئاسة على ان “رئاسة مجلس النواب تسعى بأن تكون هذه الدورة هل الأبرز والأكثر فاعلية من خلال التصويت علىالقوانين المتعلقة بالجانب الاقتصادي والامني والزراعي ومعالجة البطالة ومكافحة الفساد و المخدرات وعمليات التهريب وضبط الحدودوغيرها”.

واكد الزاملي ان “المؤسسة التشريعية ستراقب وتقوم الاداء الحكومي بغض النظر عن من سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة وستكون حازمةوجادة في محاسبتها لضمان بناء عراق قوي ومزدهر ينعم فيه الشعب بالرفاهية والآمان وخالي من الفساد”.

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