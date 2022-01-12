2022/01/12 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني في أحدث تقرير له قال البنك الدولي إن النمو العالمي سيتباطأ خلال العامين المقبلين في مواجهة “التهديدات الجديدة” التي تشكلها متغيرات كوفيد-19 وارتفاع التضخم والديون وتفاوت الدخل.ورغم الانتعاش القوي الذي شهده […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك الدولي: كوفيد-19 وارتفاع الديون يهددان النمو الاقتصادي العالمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي: كوفيد-19 وارتفاع الديون يهددان النمو الاقتصادي العالمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي: كوفيد-19 وارتفاع الديون يهددان النمو الاقتصادي العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).