بالوثيقة .. محافظ بغداد يصدر توجيها جديدا يتعلق بالدوام بسبب أرتفاع اصابات كورونا

2022/01/12 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

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محافظ بغداد يصدر توجيها جديدا يتعلق بالدوام بسبب أرتفاع اصابات كورونا المركز الخبري الوطني.

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