2022/01/12 | 14:44 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النواب العراقي أمس الاثنين فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وسط جدل بين الحزبين الكرديين الرئيسين على المرشح لهذا المنصب المخصص للمكون الكردي، حسب العرف الدستوري في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الأوفر حظا لرئاسة العراق؟ ولماذا يرفض حزب البارزاني ترشيح برهم صالح لولاية ثانية؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الأوفر حظا لرئاسة العراق؟ ولماذا يرفض حزب البارزاني ترشيح برهم صالح لولاية ثانية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).