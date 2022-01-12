العراق يعتزم إطلاق قمر صناعي لخدمة الاتصالات والقنوات الفضائية

2022/01/12 | 14:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا وزير الاتصالات أركان الشيباني، إلى وضع خطة تستهدف إطلاق قمر صناعي يفيد العراق في الاتصالات وفي خدمة الاشتراكات والترددات في القنوات الفضائية والاذاعات والمحطات.وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، …

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