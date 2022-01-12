رئيس الوزراء العراقي: تسليم 186 ألف قطعة أرض للمواطنين.. ومنح سندات جديدة قريباً

2022/01/12 | 14:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على متابعة مشروع (داري)، من قبل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، ومكتب رئيس الوزراء، وهيئة المستشارين، والذي أطلق قبل نحو 6 أشهر، مشيراً إلى أنه يعد أول مبادرة تتم عن طريق التسجيل الإلكتروني، …

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