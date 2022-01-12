مجلس الناتو-روسيا يجتمع لمحاولة نزع فتيل الأزمة الأوكرانية

2022/01/12 | 14:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم كريستيان سبيلمان تُجري الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون محادثات مع موسكو الأربعاء في مقرّ حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمحاولة تجنيب المنطقة ما تعتبره واشنطن تهديدًا روسيًا باجتياح أوكرانيا، غير أن موسكو لم تُبدِ أي علامات تهدئة.وأعلمت نائبة وزير الخارجية … Readmore

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