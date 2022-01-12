كوريا الشمالية تؤكد أنها اختبرت صاروخاً فرط صوتي بحضور كيم جونغ أون

2022/01/12 | 14:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصيا على تجربة صاروخ فرط صوتي داعيا بلاده إلى تعزيز ترسانتها العسكرية الاستراتيجية، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء.وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الزعيم الكوري الشمالي مجهزا بمنظارين ومحاطا برجال … Readmore

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