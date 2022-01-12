2022/01/12 | 14:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الأربعاء، بدئها بالمحطة السادسة من مشروع “علاجك بين أهلك” المجاني عبر مستشفيات حديثة متنقلة تصل إلى المناطق النائية لمعالجة المرضى.وتقدم هذه المستشفيات خدماتها الطبية المجانية بتوجيه مباشر من ممثل المرجعية الدينية والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي.وقال المشرف على المستشفيات المتنقلة الدكتور بهاء […]

ظهرت المقالة مستشفيات العتبة الحسينية تلاحق المرضى بـ”علاج مجاني” في مدنهم أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشفيات العتبة الحسينية تلاحق المرضى بـ”علاج مجاني” في مدنهم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشفيات العتبة الحسينية تلاحق المرضى بـ”علاج مجاني” في مدنهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).