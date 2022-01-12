العثور على جثة مسن فلسطيني مقيد اليدين بعد احتجازه من قبل الجيش الإسرائيلي

2022/01/12 | 14:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غثر على فلسطيني في الثمانين من العمر ميتا، صباح الأربعاء، في قرية في شمال الضفة الغربية، بعدما احتجزه جنود إسرائيليون وتركوه مكبل اليدين.

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