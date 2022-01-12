القنصلية الإيرانية تبدأ بمنح تأشيرة الدخول المجانية للمسافرين من الإقليم

2022/01/12 | 14:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت القنصلية الإيرانية في محافظة السليمانية ،الأربعاء، أنها شرعت بإطلاق تأشيرة الدخول المجانية لسكان إقليم كردستان الراغبين بزيارة بلادها، وذلك اعتبارا من اليوم.وذكرت القنصلية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أنها “بدأت بمنح تأشيرة الدخول إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواطني إقليم كردستان اعتبارا من اليوم مع الأخذ بنظر الاعتبار تعليمات وبروتوكولات وزارة […]

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