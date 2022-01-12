2022/01/12 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الاربعاء، الى محافظة النجف الأشرف.وأفاد مراسل “المركز الخيري الوطني” ان “الوفد المرافق للكاظمي تضمن عدداً من الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يصل الى النجف على رأس وفد حكومي المركز الخبري الوطني.

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