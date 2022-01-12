بعد سماح دخول ديوكوفيتش للمنافسة بأستراليا.. ما آخر التطورات؟

2022/01/12 | 14:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سيتدخل وزير الهجرة الأسترالي في قضية ديوكوفيتش بعد سماح بدخول المصنف رقم واحد بالتنس الأرضي للرجال إلى البلاد واللعب ببطولة أستراليا المفتوحة؟

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