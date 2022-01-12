العراق يصدر قرارات جديدة لمواجهة متحورات كورونا.. أبرزها شرط إلزامي للوافدين

2022/01/12 | 14:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالعراق، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي؛ جرت خلاله مناقشة تطورات جائحة كورونا بالعراق في ظل الزيادة الحادة بالإصابات بالمتحور الجديد عالمياً، والجهود الصحية …

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