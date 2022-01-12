القبض على متهم قام بتهريب سجناء من سجن الهلال بالمثنى

2022/01/12 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنىكشفت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم الاربعاء، عن مجريات عملية القاء القبض على متهم قام بتهريب سجناء من سجن الهلال في المحافظة.

وقال قائد شرطة المحافظة العميد محمد سبتي لـ (بغداد اليوم) ان "المتهم كان يتاجر بالمخدرات و هرب برفقة 21 اخر من سجن الهلال في ايار من العام الماضي".وأضاف انه "تم إلقاء القبض عليه في منطقة عبادان الإيرانية وتم بالتنسيق مع الإنتربول الإيراني".

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