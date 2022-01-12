على وقع التوتر حول أوكرانيا..اجتماع بين روسيا والناتو

2022/01/12 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الأربعاء جلسة مفاوضات بين روسيا وحلف الناتو بغية مناقشة مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية، في ظل التوتر المتزايد بين الطرفين.

وبدأت الجلسة بعد وصول الوفد الروسي إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل صباح اليوم.

ويترأس نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، وفد موسكو في أول اجتماع لمجلس روسيا-الناتو منذ عامين ونصف.

ومن جانب آخر يشارك في الجلسة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، وممثلون عن الدول الأعضاء في الناتو.

وتأتي هذه الجلسة في أعقاب المفاوضات التي جرت في جنيف يومي 9-10 يناير الجاري بين روسيا والولايات المتحدة بشأن مبادرة الضمانات الأمنية.

ومن المقرر أن يبحث الوفد الروسي مع ممثلين عن حلف شمال الأطلسي، مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول ضرورة تقديم الشركاء الغربيين ضمانات قانونية ملزمة تؤكد تخليهم عن فكرة توسيع الناتو شرقا، وضم أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن الناتو قرر في أكتوبر الماضي، إلغاء اعتماد 8 دبلوماسيين من البعثة الروسية لدى الحلف، وتقليص إجمالي الاعتمادات إلى 10 بعدما كانت 20، ما دفع روسيا إلى الرد بتعليق عمل بعثتها لدى الناتو اعتبارا من 1 نوفمبر، وإنهاء عمل بعثة الاتصال والمكتب الإعلامي التابعين للناتو في موسكو.

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