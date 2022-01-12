2022/01/12 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمع رئيس ديوان الوقف السني الدكتور سعد كمبش مع مديري أوقاف بغداد والمحافظات بحضور الكادر المتقدم في الديوان.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة موضوع تجديد عقود الحراسات في بغداد والمحافظات ووضع الضوابط الخاصة بآلية التعاقد مع الحراس والتشديد على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي فضلا عن مناقشة موضوع صيانة المساجد في المحافظات وترميمها وأوضاع النازحين، و الهيكل التنظيمي لعمل المديريات .

واستمع سيادته إلى تقرير مفصل عن أنشطة المديريات في بغداد والمحافظات وأبرز المشكلات والمعوقات التي تواجهها , موجها بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لها خدمة للمصلحة العامة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدكتور كمبش يترأس اجتماعا لمديري أوقاف بغداد والمحافظات (صـور)) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدكتور كمبش يترأس اجتماعا لمديري أوقاف بغداد والمحافظات (صـور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).