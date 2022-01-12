برشلونة يقع في ورطة بسبب ديمبلي

2022/01/12 | 14:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكدت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن هناك خلاف جديد، في إطار ملف تجديد عقد ديمبلي مع نادي برشلونة.ووينتهي عقد ديمبلي البالغ 24 عاما مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، وهناك صعوبة حاليا في الوصول لصيغة اتفاق بين الطرفين على توقيع عقد جديد.وأكدت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن برشلونة يريد التخلص من اللاعب […]

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