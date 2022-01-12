وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة النجف

2022/01/12 | 14:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ظهر الاربعاء، الى محافظة النجف.

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