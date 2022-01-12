الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة دخول للمستشفيات بسبب انتشار أوميكرون

2022/01/12 | 15:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في أعداد المرضى الذين دخلوا المستشفيات نتيجة الإصابات بكورونا وانتشار المتحور أوميكرون.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن ما لا يقل عن 146 ألف شخص نقلوا إلى المستشفيات والمراكز الصحية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية , مضيفة أن 90 بالمئة من المرضى لم يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا, وفي بعض الحالات حصلوا على جرعتين من اللقاح ولم يتلقوا الجرعة المعززة.

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