الكاظمي يصل إلى النجف ويجتمع مع مدراء الدوائر الخدمية

2022/01/12 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى محافظة النجف، فينا عقد اجتماعاً مع مدراء الدوائر الخدمية في مبنى المحافظة.

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