من خلال الحلبوسي.. انطلاق المشروع الخليجي للالتفاف على القرار الشيعي

2022/01/12 | 15:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اعتبر عضو الإطار التنسيقي علاء الحدادي، الاربعاء، ما حدث في جلسة النواب الاولى هو التفاف لمصادرة القرار الشيعي.وقال الحدادي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “المشروع الخليجي الذي جاء به الحلبوسي قائم ومستمر لمصادرة القرار الشيعي بكامله “لافتاً إلى أن “دولة الخليج تسعى من خلال الحلبوسي للالتفاف على القرار الشيعي […]

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