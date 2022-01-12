2022/01/12 | 15:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجهت وزارة التربية، مديرياتها في بغداد والمحافظات بشمول المحاضرين والاداريين بقرار 315 عند إقرار موازنة العام الحالي 2022.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



التربية توجه بشمول المحاضرين والاداريين بقرار 315 عند إقرار موازنة 2022 أولاً على النور نيوز.

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