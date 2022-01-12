الاطار التنسيقي يؤكد لجوءه الى المحكمة الاتحادية العليا لمعاجلة الخلل الكبير في جلسة البرلمان الافتتاحية

2022/01/12 | 15:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الإطار التنسيقي لجوءه الى المحكمة الاتحادية العليا لمعالجة “الخلل الكبير” الذي حدث في الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، مشيراً الى “خروقات امنية ودستورية صريحة” رافقت الجلسة.وعقد مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة، الاحد الماضي 9 كانون الثاني 2022، أولى جلساته … Readmore

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