التربية تصدر توضيحا بشأن دوام الملاكات التربوية والتعليمية

2022/01/12 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أصدرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن دوام الملاكات التربوية والتعليمية، فيما اشارت الى ان آلية وطبيعة الدوام الرسمي يُحدد من قبلها حصراً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نؤكد استمرار دوام الملاكات التربوية والتعليمية والاشرافية والادارية التابعة للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة والمدارس على ما كانت عليه دون أي تغيير".

واضافت ان "جميع المؤسسات التربوية تخضع على وجه الخصوص والحصر الى تعليمات اللجنة العليا للصحة السلامة، وهي ملتزمة بها بشكل تام"، لافتة الى ان "آلية وطبيعة الدوام الرسمي في المديريات العامة للتربية وكذلك المدارس يُحدد من قبل وزارة التربية حصراً".

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