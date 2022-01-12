رئيس ألمانيا يدعو للنقاش حول فرض التلقيح الإجباري ضد كورونا

2022/01/12 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء إلى إجراء نقاش شامل حول خطط التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا في البلاد، قائلا إن مثل هذا الإجراء الصارم يجب أن يكون مسوغا تسويغا تاما.

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