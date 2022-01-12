صحة البصرة توضح حقيقة تسجيل اصابات بفايروس كورونا في مدارس المحافظة

2022/01/12 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أوضحت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، حقيقة تسجيل اصابات بفيروس كورونا بين الطلبة في بعض مدارس المحافظة.

وقال مدير قسم الصحة المدرسية في دائرة صحة البصرة عبد الرزاق طالب في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الانباء التي تتحدث عن تسجيل اصابات بفيروس كورونا بين الطلبة في بعض مدارس المحافظة، غير صحيحة اطلاقاً، فحتى اللحظة لم نسجل اي اصابة بين الطلبة بجميع مدارس البصرة".

وأضاف ان "الوضع الوبائي في محافظة البصرة مسيطر عليه"، لافتاً إلى "وجود اجراءات وقائية مشددة تتخذها المدارس لحماية الطلبة، فضلاً عن التواصل في منح اللقاح لأعمار الـ 12 سنة في المدارس، لكن لم يتم الوصول إلى العدد المطلوب".

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