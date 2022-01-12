انفجار مخلف حربي في المثنى

2022/01/12 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنىافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانفجار مخلفاً حربياً في بادية المثنى.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) أن "مخلفاً حربياً انفجر اليوم في بادية المثنى اودى بحياة راعي اغنام".

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