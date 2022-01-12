تعرف على الأرباح الكبيرة التي ينتظرها ريال مدريد وبرشلونة في السعودية

2022/01/12 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني ،اليوم الأربعاء، عن حصيلة أرباح ريال مدريد وبرشلونة، من خوض بطولة السوبر الإسباني في السعودية.

ويلتقي ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني، التي تستضيفها السعودية للمرة الثانية بعد عام 2019.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد ضمن الريال والبارسا الحصول على 6.8 مليون يورو لكل منهما، من خلال مواجهة اليوم فقط، بينما يحصل طرفي نصف النهائي الآخر بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد على 800 ألف يورو فقط.

وأوضحت الصحيفة، أن الفارق الكبير في الأرباح بين طرفي كلا المواجهتين، يعود إلى حجم البطولات والتاريخ الذي يتمتع به قطبي الكلاسيكو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أرباح الريال أو برشلونة حال تحقيق البطولة، قد تصل إلى 12 مليون يورو، بالنظر للأمور التجارية والدعائية.

وشهدت النسخة الأخيرة التي أقيمت في إشبيلية، حصول ريال مدريد وريال سوسيداد على 800 ألف يورو، بينما حصل برشلونة (الوصيف) على 1.4 مليون يورو، وحصل بيلباو (البطل) على 2 مليون يورو.

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