توضيح من التربية بشأن الدوام في المدارس والمديريات العامة

2022/01/12 | 15:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت وزارة التربية، الأربعاء، توضيحا بشأن دوام الملاكات التربوية والتعليمية، فيما اشارت الى ان آلية وطبيعة الدوام الرسمي يُحدد من قبلها حصراً.

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وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الثاني 2022)، "نؤكد استمرار دوام الملاكات التربوية والتعليمية والاشرافية والادارية التابعة للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة والمدارس على ما كانت عليه دون أي تغيير".

واضافت ان "جميع المؤسسات التربوية تخضع على وجه الخصوص والحصر الى تعليمات اللجنة العليا للصحة السلامة، وهي ملتزمة بها بشكل تام"، لافتة الى ان "آلية وطبيعة الدوام الرسمي في المديريات العامة للتربية وكذلك المدارس يُحدد من قبل وزارة التربية حصراً".

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