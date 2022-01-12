العراق في هذه المرتبة… تعرف على ترتيب جوازات السفر  لعام 2022

2022/01/12 | 15:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اتسعت الفجوة بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها فيما يتعلق بحرية السفر، وفقاً لما جاء في التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية Henley & Partners.ويستند المؤشر إلى البيانات المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والخاص بمراقبة جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر في العالم بشكل منتظم منذ عام […]

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