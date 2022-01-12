2022/01/12 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يلتقي علاوي والأخير يأسف لأحداث جلسة البرلمان الافتتاحية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يلتقي علاوي والأخير يأسف لأحداث جلسة البرلمان الافتتاحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).