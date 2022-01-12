أرتال عسكرية أمريكية تتوافد الى عين الاسد

2022/01/12 | 15:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باستمرار توافد الأرتال العسكرية الأمريكية الى قاعدة عين الاسد الجوية، غرب الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غرب الانبار، شهدت وصول ارتال امريكية محملة بمعدات واليات حربية قادمة من محافظة بغداد والمحافظات الاخرى”.واضاف، أن “حركة الارتال الامريكية […]

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