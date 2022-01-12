2022/01/12 | 15:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ptlGCjd72YA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسل الرشيد من النجف حول زيارة الكاظمي الى المحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسل الرشيد من النجف حول زيارة الكاظمي الى المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).