الكاظمي يترأس اجتماعاً في مبنى محافظة النجف الأشرف

2022/01/12 | 15:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في مبنى محافظة النجف الأشرف.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعاً في مبنى محافظة النجف الأشرف".

واضاف ان "الاجتماع ضم عدداً من الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وقادة ومدراء الدوائر الخدمية والأمنية بالمحافظة".

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