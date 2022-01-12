جوع وإجهاض.. تكلفة سياسة

2022/01/12 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجع نجاح الصين المبكر في احتواء الوباء من خلال "السياسات الاستبدادية" القبضة الحديدية للمسؤولين الصينيين بالتطبيق الحازم لسياسة "صفر كوفيد" بصرف النظر عن التكاليف البشرية، على اعتبار أن هذه إرادة الزعيم شي جينبيغ، حسبما تقول صحيفة "نيويورك تايمز".

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