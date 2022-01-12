2022/01/12 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكد تجار محليون، اليوم الاربعاء، فشل اول محاولة لتصدير برتقال ديالى للاسواق الخليجية.وقال ناصر حميد تاجر محلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "جهود بذلت منذ العام الماضي من اجل دفع برتقال ديالى للاسواق الخليجية خاصة وانه الاكثر جوده واطيب مذاق قياسه بالانواع الموجودة في المنطقة العربية بشكل عام مع غزارة الانتاج خلال 2021".واضاف، ان "انتاجية بساتين ديالى من البرتقال محدودة للغاية بسبب الجفاف بالاضافة الى تاثر المحصول بتداعيات الازمة ما منع تصدير اول وجبة الى الاسواق الخليجية".اما جعفر الخيلاني تاجر فقد اشار الى ان "تجربة تصدير تمور ديالى يمكن تكرارها مع البرتقال لكن الاخير تضرر بشكل كبير في موسم الجفاف الحاد".واضاف، ان "تصدير برتقال ديالى قد تكون بداية مرحلة مهمة ولكن قلة الانتاج هو السبب المباشر لعدم تصدير اول وجبة للاسواق الخليجية".فيما اشار رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية رعد التميمي الى ان "الجفاف دفع الى خفض انتاج الحمضيات في ديالى بنسبة تزيد عن 30% خاصة البرتقال".واضاف، ان "مساحات ليست قليلة تعرضت للهلاك في صيف 2021 بسبب ازمة الجفاف وربما يكون صيف 2022 الاعنف على ما تبقى من بساتين ديالى خاصة مع محدودة هطول الامطار ووصول بحيرة حمرين الى مرحلة النضوب الفعلي في مشهد هو الاول من نوعه منذ سنوات طويلة".واشار الى ان "تصدير برتقال ديالى حلم رواد الكثيرين لانه سيفتح الابواب امام مرحلة جديدة تسهم في زيادة الايرادات مقابل الكلف المادية وتعطي بارقة امل في احياء بساتين اكبر خاصة وان اشجار الحمضيات تحتاج الى جهد وعناية خاصة مؤكدا بان في ظل محدودة الانتاج بات تصديره صعب".

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