يوتيوبر بصري يقتل ابنته ويلوذ بالفرار الى جهة مجهولة

2022/01/12 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، عن قيام اليوتيوبر البصري محمد العيساوي بقتل ابنته البالغة من عمر 14 وهروبه الى جهة مجهولة .

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم ) ان "احد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب تحديدا قام بقتل ابنته البالغة من العمر 14 عاماً بذريعة غسل العار، مبينا، ان "الفحوصات الطبية اثبتت ان الفتاة لم يمسها احد من الناحية الجنسية اطلاقا".

وأوضح، ان "والد الفتاة اكتشف انها على علاقة مع شاب كان قد تقدم في وقت سابق لخطبتها الأمر الذي دعاه لقتلها".

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