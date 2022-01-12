مصرف الرشيد: قريبا اطلاق بطاقة credit card الائتمانية

2022/01/12 | 15:58 - المصدر: وكالة ناس

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بتوجيه من مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف .

اعلن المكتب الاعلامي عن قرب اطلاق بطاقة (credit card) البطاقة الائتمانية والتي ستمنح للراغبين من حاملي ماستر كارد( نخيل)

واوضح ان المدير العام وجه فريق عمل قسم البطاقات والقنوات والالكترونية في المصرف عقد اجتماع مع عدد من موظفي شركة نخيل حيث تم الاتفاق على خطوات والية التنفيذ

واضاف ان تلك البطاقة تحمل عدة مميزات منها الاقراض بمبلغ معين وحسب الراتب وكذلك امكانية الشراء من اماكن البيع التي لديها اجهزة الصراف الالي و(pos)————————————المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد٢٠٢٢/١/١٢

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