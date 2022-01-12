2022/01/12 | 16:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاربعاء، ان جلس البرلمان الاولى شابتها الكثير من الخروق القانونية والدستورية.وذكر بيان لمكتب المالكي، حصلت الايام نيوز على نسخة منه، إن الاخير “استقبل بمكتبه اليوم رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي والوفد المرافق له”.وقال المالكي بحسب البيان، على “ضرورة الحفاظ على المصلحة الوطنية وديمومة الحوار بين […]

ظهرت المقالة المالكي: الجلسة البرلمانية الاولى شابتها خروقات قانونية ودستورية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: الجلسة البرلمانية الاولى شابتها خروقات قانونية ودستورية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: الجلسة البرلمانية الاولى شابتها خروقات قانونية ودستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).