الإطاحة بعصابة سطو مسلح وسرقة المحال والممتلكات الخاصة في بغداد

2022/01/12 | 16:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بعصابة متخصصة بالسطو المسلح وسرقة المحال التجارية والممتلكات الخاصة في بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية نوعية استهدفت مجاميع عصابات الجريمة المنظمة التي تعبث بامن المواطن، واستناداً الى معلومات غاية بالدقة وباشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية، وبعد متابعة مستمرة من قبل مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ومقاطعة المعلومات الواردة بخصوص وجود عصابة متخصصة بالسطو المسلح وسرقة المحال والاسواق التجارية في جانبي الكرخ والرصافة مستخدمة أسماء وكنى وهمية في مناطق سكناها لتضليل الاجهزة الاستخبارية والامنية وساكني المنطقة".

وأضافت، أنه "على ضوء ذلك تمكنت مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وبمشاركة قوة من كتيبة الاستطلاع العميق احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية من الاطاحة بتلك العصابة البالغ عددهم ثلاثة متهمين في بغداد/ الكرخ".وبينت الخلية، أنهم "من اصحاب السوابق ومن المطلوبين لعدة جهات امنية بتهم مختلفة بضمنها تهم بالارهاب".

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