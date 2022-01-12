2022/01/12 | 16:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مسؤول حكومي في ديالى ، الاربعاء، برصد زيادة محدودة جدا في خزين بحيرة حمرين بعد امطار الامس.وقال مدير ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي لـوكالة /المعلومة /، ان “امطار يوم امس كانت بمعدلات جيدة لكنها اسهمت في زيادة محدودة للغاية في خزين بحيرة حمرين شرقي السعدية”، معتبرا ذلك “مؤشرا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى ترصد زيادة “محدودة جدا” في خزين بحيرة حمرين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى ترصد زيادة “محدودة جدا” في خزين بحيرة حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).