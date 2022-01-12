وزير الاستثمار السعودي: سكك حديدية بطول 14 ألف كيلومتر لربط أنحاء المملكة

2022/01/12 | 16:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الاستثمار السعودي، خالد فالح، إن السعودية تخطط لبناء سكك حديدية بطول 14 ألف كيلومتر لربط أنحاء المملكة.

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