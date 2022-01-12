2022/01/12 | 16:20 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يزور النجف الاشرف ويعقد اجتماعاً موسعاً مع مديري الدوائر الخدمية في نشرة أخبار الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يزور النجف الاشرف ويعقد اجتماعاً موسعاً مع مديري الدوائر الخدمية في نشرة أخبار الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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